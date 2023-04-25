Глава СК России потребовал разобраться в деле о смерти младенца в больнице Красноярска

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следственному управлению СУ СКР Красноярского края разобраться в причинах смерти трехмесячного ребенка в больнице Красноярска. По факту гибели младенца возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По версии следствия, в октябре 2022 года ребенка из-за недомогания и затрудненного дыхания госпитализировали в больницу Минусинска. В ноябре этого же года в связи с резким ухудшением состояния здоровья мальчика вертолетом санитарной авиации транспортировали в медицинское учреждение Красноярска, где ему была проведена операция. В декабре ребенок, несмотря на проводимые врачами реанимационные мероприятия, скончался.

В январе следователи СУ СКР по Алтайскому краю возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности семилетнему мальчику в Волчихинской ЦРБ. При оказании медицинской помощи у маленького пациента остановилось дыхание, после чего наступила смерть. Жители села из-за гибели ребенка организовали народный сход, требуя наказания ответственных за смерть мальчика медиков и отставки главного врача ЦРБ.

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Лолита Белова