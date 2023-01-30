Из-за смерти семилетнего ребенка в больнице Алтая возбуждено уголовное дело

Следователями СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности семилетнему мальчику в Волчихинской ЦРБ.

По предварительным данным, ночью 28 января при оказании медицинской помощи у маленького пациента остановилось дыхание, после чего наступила смерть. «Предварительной причиной смерти несовершеннолетнего явилась вирусная инфекция», - отмечает ведомство.

Правоохранители назначили ряд судебных экспертиз для установления точной причины гибели ребенка. Изъяты медицинские документы.

Накануне жители района организовали народный сход из-за смерти ребенка. Собравшиеся потребовали наказания ответственных за смерть мальчика медиков и отставки главного врача ЦРБ. Свое обращение люди направили в районную прокуратуру.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.

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Лолита Белова