В 26 районах Омской области введен противопожарный режим

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко подписал постановление о введении в 26 районах региона, а также в Омске с сегодняшнего дня и до 25 июня 2023 года особого противопожарного режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Омской области Фото: ГУ МЧС по Омской области

Согласно документу, запрещается использование открытого огня, в том числе, сжигание мусора, травы, листвы и иных материалов, ограничено разведение костров.

Также МЧС Омской области сообщает, что жителям запрещено посещать лес. За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима нарушителям могут быть выписаны штрафы, говорится в сообщении ведомства. Для населения они составят 10 тыс. руб., должностных лиц – 30 тыс. руб., предпринимателей без образования юридического лица от 60 тыс. руб., юрлиц от 400 тыс. руб.

«Такая мера, как предупреждение, в период особого противопожарного режима, не действует», - сообщает МЧС Омской области.

С 24 апреля особый противопожарный режим введен на территории 12 муниципальных образований Красноярского края. Аналогичное решение принято в Туве, Кузбассе, Хакасии и Забайкальском крае.

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Лолита Белова