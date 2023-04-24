В Красноярском крае введен особый противопожарный режим в 12 муниципальных образованиях

С 24 апреля в Красноярском крае введен особый противопожарный режим, который будет действовать на территории 12 муниципальных образований. Это города Минусинск, Назарово, Шарыпово, Ермаковский, Идринский, Каратузский, Краснотуранский, Курагинский, Минусинский, Ужурский, Шушенский и Шарыповский районы, сообщает ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В регионе на этот период установлены дополнительные требования пожарной безопасности: ограничено посещения лесов, запрещено разводить костры в лесах, использовать открытый огонь на землях поселений и городских округов, садоводческих и огороднических товариществ, полосах отвода линий электропередачи, железнодорожных и автодорогах.

За последние сутки в крае было зарегистрировано пять пожаров сухой растительности на площади 14,05 га. Всего с начала пожароопасного периода в регионе зарегистрировано 38 пожаров, возбуждено более 60 дел об административных правонарушениях.

По данным Авиалесохраны, особый противопожарный режим введен на всей территории Тувы, Кузбасса, в Хакасии и Забайкальском крае.

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Анна Егорова