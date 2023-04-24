В Екатеринбурге следователи проверяют мужчину, напавшего на школьника за шапку с буквой Z

В Екатеринбурге мужчина напал на 11-летнего мальчика за то, что тот ходил по улице в шапке с символом Z. По данным местных СМИ, он схватил школьника за руку и начал оскорблять матом как самого ребенка, так и его родителей. Инцидент произошел около ул. Волгоградской, 35.

В пресс-службе следственного управления СУ СКР по Свердловской области «Ъ-Урал» сообщили, что по данному инциденту проводится проверка. «На днях в правоохранительные органы города Екатеринбурга обратилась местная жительница по вопросу привлечения к ответственности неустановленного гражданина, который совершил противоправные действия в отношении её несовершеннолетнего ребенка»,– уточнили в СКР.

Известно, что отец школьника – военный, который сейчас находится в зоне специальной военной операции на Украине.

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