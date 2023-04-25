Президент Венесуэлы Мадуро поддержал выступление Лаврова в Совбезе ООН

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которые дипломат произнес во время выступления в Совете безопасности ООН.

«Он сказал чистую правду, мы присоединяемся к его заявлениям. Довольно мира высокомерия, хватит однополярного мира с гегемоном империализма США и их европейских вассалов»,— сказал глава государства (цитата по ТАСС).

Президент Венесуэлы согласен со словами господина Лаврова о том, что лидерам стран Запада никто не давал права говорить от имени всего человечества. Он назвал западных союзников «кучкой стран», которые страдают «комплексом высокомерия» со времен колониального господства.

Вчера, 24 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров председательствовал в Совбезе ООН на инициированных Россией дебатах об «эффективной многосторонности через защиту принципов Устава ООН». В своем выступлении он обрушился с критикой на США и их союзников за подрыв «ооноцентричной системы», предупредив: мир «вновь, как и в годы холодной войны, подошел к опасной, а может быть, еще более опасной черте». Дипломаты из западных стран, наоборот, обвиняли Россию в нарушении базовых принципов Устава ООН из-за ее военной операции на Украине.

Подробнее — в материале «МИД уполномочен разгромить».

Эрдни Кагалтынов