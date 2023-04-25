ТАСС: подлодкам проекта «Варшавянка» присвоят имена городов новых субъектов РФ

Дизель-электрические подводные лодки (ДЭПЛ) проекта 636,3 «Варшавянка» получат имена городов новых регионов России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере.

Экипаж ДЭПЛ проекта 636,3 «Варшавянка» составляет 52 человек. Подлодка способна опускаться на глубину до 300 м. Она оснащена, в частности, шестью торпедными аппаратами, крылатыми ракетами «Калибр» и переносными зенитно-ракетными комплексами «Игла-1».

«Первый корпус назовут в честь Мариуполя. Со временем лодкам будут присвоены имена и других городов Донбасса»,— утверждает собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что серия из шести подлодок «Варшавянка» будет заложена для Северного флота. При этом собеседник агентства отметил, что решение об их строительстве уже принято, но соответствующий контракт еще не подписан. Реализация соглашения начнется не раньше 2024 года, заявил источник.

Ранее сегодня, 25 апреля, пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила о проведении подлодками проекта «Варшавянка» учений в Японском море.

Эрдни Кагалтынов