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Коммерсантъ FM
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Район посольства России в США оцеплен из-за двух подозрительных чемоданов

Секретная служба США и взрывотехники оцепили прилегающие к посольству РФ в Вашингтоне улицы из-за двух подозрительных чемоданов, сообщил «РИА Новости» и ТАСС представитель дипмиссии. Чемоданы, по его словам, оставила у посольства на Висконсин-авеню женщина.

«В 12:43 (19:43 мск) женщина азиатской наружности средних лет оставила два чемодана у главных ворот здания посольства, постояла примерно восемь минут, затем покинула место»,— сообщил представитель дипмиссии, добавив, что Секретной службе США передали данные с камер видеонаблюдения.

Взрывных устройств в чемоданах не обнаружено.

Мария Федотова

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