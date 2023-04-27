Таблетки вместо ножа

С нынешнего года в число тех, кто может получать терапию за счет бюджета государственного фонда «Круг добра», войдут пациенты с синдромом избыточного роста (PROS). Их будут лечить препаратом, изначально зарегистрированным для терапии онкологических заболеваний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: MICROGEN IMAGES / SCIENCE PHOTO LIBRARY / Getty Images Фото: MICROGEN IMAGES / SCIENCE PHOTO LIBRARY / Getty Images

Уже в ближайшие месяцы государственный фонд «Круг добра» расширит список пациентов, которые могут получать терапию за его счет. В их число теперь попадают больные с PROS.

Напомним, сейчас фонд оказывает помощь пациентам с 71 орфанной патологией. По словам председателя правления фонда «Круг добра» протоиерея Александра Ткаченко, за время работы фонда с 2021 года более чем 5,5 тыс. детей с тяжелыми и редкими заболеваниями получили лекарственную терапию и медизделия более чем на 124 млрд руб.

Насколько число подопечных фонда вырастет после того, как к ним добавятся пациенты с PROS, пока оценить невозможно. У Минздрава нет данных об их числе в стране, поскольку такие пациенты наблюдаются в разных центрах страны, зачастую между собой не связанных. По словам главного внештатного специалиста по медицинской генетике Минздрава Сергея Куцева, речь идет не о сотнях и не о тысячах — о десятках. Но диагностика и ведение таких пациентов — очень непростая задача.

Специалисты отмечают: PROS — термин, объединяющий редкие заболевания, которые характеризуются пороками развития и чрезмерным разрастанием тканей. Нарушения вызваны соматическими мутациями в гене PIK3CA на этапе эмбриогенеза. Соответственно, PROS расшифровывается как PIK3CA-Related Overgrowth Spectrum.

Так как ген PIK3CA влияет на клеточный цикл, на деление клеток, при PROS происходит чрезмерный рост частей тела или конечностей, что в тяжелых случаях может приводить к ампутации. При таком избыточном росте появляются боли, нарушаются функции органов.

«Поскольку этот спектр с вариабельными клиническими симптомами, здесь возможны и различные сосудистые мальформации. Чаще всего заболевание манифестирует в детском возрасте, в первый год жизни, и процесс, к сожалению, прогрессирующий»,— говорит Наталия Семенова, ведущий научный сотрудник научно-консультативного отдела МГНЦ. Поэтому столь важным для медиков и пациентов стало появление препарата, способствующего остановке избыточного роста тканей и регрессу уже развившихся изменений вплоть до уменьшения объема образований,— лекарства под международным непатентованным названием алпелисиб.

Над его созданием работала компания «Новартис», а зарегистрирован он был сначала Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США в 2019 году для терапии онкологических заболеваний, вызванных мутацией в том же гене, и сейчас по-прежнему продолжает применяться в первоначальном качестве. Но знание основной генетической причины PROS и понимание механизма развития болезни позволило предположить его возможную эффективность и при этом заболевании, и клинические исследования подтвердили правильность такого подхода.

Сергей Куцев отмечает, что в данном качестве лекарство еще только-только зарегистрировано за рубежом и пока используется далеко не во всех странах. В России же благодаря «Кругу добра» его уже в текущем году будут получать все дети с синдромом PROS — «Новартис» вывел его на российский рынок в 2020-м.

Эффективность подобной терапии трудно переоценить. Если раньше, по словам Наталии Семеновой, была возможность предложить пациентам только хирургическое удаление разросшихся тканей вплоть до инвалидизирующей потери конечностей, то нынешняя терапевтическая методика спасает от подобных крайностей.

«Такое лечение — существенная альтернатива хирургическому вмешательству. Безусловно, его эффективность зависит от сроков установления диагноза. Но для того чтобы это происходило как можно раньше, необходимо проводить просветительскую работу, в том числе и среди врачей»,— говорит она.

PROS, как и многие другие орфанные заболевания, редко встречается во врачебной практике, особенно у специалистов первичного звена. Поэтому далеко не все знают об этом заболевании и возможностях его лечения. Врачи иногда видят пациентов, клиническая картина которых схожа с проявлениями PROS, однако они не всегда могут провести точную диагностику (что, к слову, не так просто: для анализа необходимы ткани, клетки, которые избыточно растут из тех участков, где наблюдаются эти симптомы).

При этом Сергей Куцев считает, что просвещать необходимо не только врачей, но и общество в целом. «Иногда пациенты идут к своему диагнозу годами. Посещают многих специалистов, получают разные диагнозы, и ни один из них не является верным. Если у ребенка есть гипертрофия определенной группы мышц, избыточный рост конечностей или какой-то ткани, родители сами могут заподозрить синдром PROS, затем проконсультироваться у специалистов и провести генетическое тестирование»,— объясняет он.

Подобная настороженность родителей вдвойне важна, поскольку и специалистов-то найти непросто. Они, по меткому замечанию Александра Ткаченко, тоже «орфанные». Исправить ситуацию призвана программа по повышению квалификации врачей, разработанная «Кругом добра» совместно с Московским центром последипломного образования, которая станет хорошим подспорьем, особенно для специалистов из регионов. В течение 72-часового курса они получат знания об орфанных заболеваниях, которые «поддерживает» фонд, и о их лечении.

Программа по изучению и диагностике PROS будет реализовываться во всей стране, причем бесплатно для всех участников. Предполагается, что это исследование охватит наибольшее количество пациентов по сравнению с другими проводимыми ранее в мире и станет самой крупной выборкой в рамках отдельной страны. Если международное мультицентровое включало чуть более 100 пациентов из разных стран, то в российском будет не менее 80.

«Здесь важны обе составляющие: и научная, и диагностическая. Диагностическая заключается в том, что мы ищем соматические мутации в гене PIК3CA, и их обнаружение дает молекулярно-генетическое подтверждение диагноза и становится поводом для того, чтобы пациент получил препарат с помощью фонда "Круг добра"»,— рассказывает руководитель программы заведующий лабораторией эпигенетики МГНЦ доктор биологических наук Владимир Стрельников. По его словам, это даст возможность уточнить и молекулярно-генетический спектр синдромов, которые сейчас относятся к PROS, и клинический спектр в ассоциации с мутациями, и в целом частоту заболевания, которая сейчас недооценена вследствие того, что врачи с ним не очень знакомы.

Ученым предстоит дополнительно изучить само заболевание и другие гены, которые, возможно, влияют на его развитие. Эти сведения помогут в будущем подобрать препараты, эффективные для каждого конкретного пациента.

«Практическое значение разработки состоит в том, что обнаружение мутаций в определенных генах даст возможность воздействовать на них с помощью различных лекарственных препаратов. Это расширит возможности лечения, поскольку сегодня уже хорошо изучены сигнальные пути, регулирующие клеточный рост, и уже созданы молекулы, которые их ингибируют»,— говорит Владимир Стрельников.

Одной из важнейших частей новой научно-диагностической программы МГНЦ является определение степени пригодности для исследований и постановки диагноза различных видов биологического материала. Другой ключевой частью станет разработка доступного скринингового теста для верификации низкопредставленных мозаичных мутаций. Тест необходим в случаях, когда другими методами окажется невозможно выявить генетические изменения, ставшие причиной роста новообразований, однако у пациента наблюдается клиническая картина именно заболевания PROS. Применение теста позволит не пропускать пациентов с мозаичными мутациями, устанавливать им диагноз и назначать лечение.

Алена Жукова