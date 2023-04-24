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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников выбыл до окончания сезона из-за травмы

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Александр Черников не сможет завершить сезон в составе команды из-за травмы, полученной в ходе встречи с клубом «Крылья Советов». Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник.

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

По данным издания, игрок получил сотрясение мозга средней тяжести после столкновения с боснийским полузащитником «Крыльев» Амаром Рахмановичем. Травму выявило МРТ-исследование.

«С большой долей вероятности из-за полученной травмы головы Александр уже не поможет своей команде в этом сезоне, тренерский штаб не хочет рисковать здоровьем футболиста»,— говорится в сообщении.

Александр Черников выступает за основной состав «быков» с сентября 2019 года. Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в €2,50 млн.

Анастасия Донскова

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