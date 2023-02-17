В Сочи в 2027 году построят федеральный центр спортивной медицины

Глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил перечень объектов капитального строительства, входящих в госпрограмму «Строительство», в нем есть несколько объектов в Краснодарском крае. Один из них — федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации в Сочи. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

Центр планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году, его общая площадь — около 32 тыс. кв. м. В его состав войдут стационар и клиника восстановительного лечения для спортсменов из российских сборных команд, а также отделение для проведения научных исследований в области спортивной медицины. Всего на его проектирование и строительство планируется потратить 6,5 млрд руб.

«Сочи всегда славился своими возможностями в области восстановительной медицины. Этому способствуют природные факторы, а также применяемые традиционные и интонационные методы курортной реабилитации. Сочи может стать центром профессиональной восстановительной спортивной медицины благодаря строительству федерального центра. Для наших жителей появятся новые рабочие места»,— приводит слова мэра города Алексея Копайгородского пресс-служба администрации.

Также в госпрограмму вошли: реконструкция аэропортового комплекса Геленджика (6,46 млрд руб.), развитие железнодорожной станции Новороссийск (22,3 млрд руб.), строительство станции в районе разъезда 9-й км Северо-Кавказской железной дороги (12,6 млрд руб.), реконструкция Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань (7,35 млрд руб.), создание приматологического трансляционного центра в Сочи (5,3 млрд руб.).

Андрей Ульченко

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