«Эконива» нарастила объемы готовой молочной продукции в 1,7 раза

В первом квартале 2023 года ГК «Эконива» (значительная часть активов находится в Воронежской и Курской областях, а всего — в 13 регионах РФ) произвела более 304 тыс. т сырого молока в физическом весе, нарастив показатель по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 6% (17 тыс. т), сообщила пресс-служба группы компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, среднесуточный надой достиг 3378 т в физическом весе против 3190 т в январе – марте 2022 года. Средний надой на одну фуражную корову составил 30 кг в сутки в физическом весе - на 1,6 кг больше показателя годом ранее. Среднее поголовье крупного рогатого скота во всех хозяйствах группы за отчетный период насчитывало более 233,4 тыс. голов, в том числе фуражного стада – более 112,7 тыс. коров (в первом квартале прошлого года - 220 тыс. и 112,4 тыс. соответственно).

Перерабатывающие предприятия «Эконивы» произвели почти 59,6 тыс. т готовой молочной продукции – это в 1,7 раза превосходит результат аналогичного периода прошлого года. Производство питьевого молока и традиционной молочной продукции увеличилось на 71% год к году до 57,6 тыс. т., йогуртно-десертной группы, включая мороженое, – более чем в два раза до 1,56 тыс. т, сыров – на 79%, достигнув 365 т.

Рост производства связан с повышением операционной эффективности линий, их выходом на полную загрузку и расширением перерабатывающих мощностей «Эконивы» вследствие растущего спроса на продукцию группы, особенно в категории сыров, йогуртов и творожков, пояснили в пресс-службе компании. Под урожай 2023 года в 13 регионах присутствия группы планируется отвести 440 тыс. га.

В 2022 году «Эконива» увеличила выручку на 31% — до 66 млрд руб. (или на 64% до €957 млн). Совокупный доход группы составил 77,8 млрд руб. против 57 млрд руб. в 2021-м, увеличившись на 36% (с €657 млн до €1,1 млрд евро). EBITDA составила 26,5 млрд руб. (16,5 млрд руб. годом ранее) или €399 млн (€188 млн в 2021-м).

Владимир Зоркий