«Даже чудовищные просчеты стали вызывать у многих смех»

Гендиректор клуба РПЛ ушел в отставку в знак протеста против судейства. Вадим Андреев, который работал в самарских «Крыльях Советов», заявил, что труд команды, тренерского штаба и футболистов «просто обнуляется за 90 минут бригадой арбитров». Насколько серьезны судейские ошибки в спорте номер один в России, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

К тому, что судьи в РПЛ ошибаются с завидной регулярностью, поклонники футбола давно привыкли. Но если раньше проблему как-то пытались решить, то теперь все пущено на самотек. В определенный момент даже чудовищные просчеты судей стали вызывать у многих не возмущение, а смех. Но лучше от этого не стало. В 24-м туре РПЛ две ошибки арбитра Романа Галимова из Улан-Удэ дали возможность выиграть в важнейшем матче клубу «Пари НН», который борется за выживание в элите нашего футбола.

Причем просчеты были настолько очевидны, что говорить о каких-то трактовках бессмысленно. Поставить пенальти и удалить игрока из Нижнего Новгорода Галимов был обязан, уверен бывший арбитр FIFA Сергей Лапочкин: «Было два момента, и тут не может быть другого мнения. В первом — пенальти, в этом — вторая желтая карточка и удаление».

Именно после этого генеральный директор «Крыльев Советов», которые уступили (1:2), подал в отставку. Конечно, появляются вопросы, а нет ли в судейском корпусе, как бы это помягче, заинтересованности в выигрыше того или иного клуба? Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко рассказал “Ъ FM”, что если судьи и рискуют идти на нелегальный заработок, то без участия клубов:

«Ситуации, когда судьи берут у кого-то деньги и судят в чью-то пользу, нет, поскольку при появлении букмекерских контор этого и не нужно. Надо либо показать определенное количество желтых карточек, либо точно кому-то показать две красные и поставить на этот результат — так можно заработать гораздо больше. И самое главное — абсолютно без риска».

Но главная проблема в том, что арбитры в России не имеют должной квалификации, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Каждый год одно и то же. Как были ошибки у судей, так и будут. Мы же не поднимаем шум и гам, когда футболист не попадает по мячу с двух метров в ворота, поэтому надо спокойно относиться, повышать квалификацию. У нас очень мало судей, мало школ — Российскому футбольному союзу предстоит большая работа».

Футбольные чиновники уверяют, что квалификация арбитров постоянно повышается. Правда, почему при этом скандалов не становится меньше, объяснять не хотят.

Что же касается Павла Каманцева, который возглавляет департамент судейства РФС, то он четко дал понять, как относится ко всем этим проблемам: «Мы к этому относимся, честно сказать, уже какое-то время с известной долей безразличия. А общая тенденция недовольства, мне кажется, во всем мире — и в Англии, и в Испании, везде, кроме Лиги чемпионов, наверное».

Но, к сожалению, не все могут с безразличием смотреть на то, как арбитры убивают ту или иную команду. Возможно, отставка Вадима Андреева заставит тех, кто руководит нашим футболом, как-то взбодриться. А департаменту судейства после этого, надеюсь, объяснят, что с определенной долей безразличия относиться ко всему происходящему могут только люди, которые не имеют к футболу никакого отношения.