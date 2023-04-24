В Ростове-на-Дону пятерых европейцев будут судить за службу в ВСУ наемниками

В Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону поступило на рассмотрение уголовное дело в отношении пяти граждан европейских стран. Мужчин обвиняют в том, что они были наемниками в вооруженных силах Украины, сообщили «Ъ» в пресс-службе инстанции.

Согласно данным картотеки, перед судом предстанут Матиас Густавссон, Векослав Пребег, Джон Хардинг, Дилан Хили и Эндрю Хилл. Более подробной информации об обстоятельствах задержания подозреваемых пока нет.

«Дело поступило 20 апреля, сейчас находится на ознакомлении у судьи. Дату судебного заседания еще не назначили»,— ответили журналистам в пресс-службе суда.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону