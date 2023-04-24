Песков назвал чудовищной ложью заявления об отсутствии всяких причин для спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чудовищной ложью заявления, что Россия начала военную операцию безо всяких причин. Об этом он заявил в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание.Первые».

«Сегодня мы с вами будем говорить о лжи, чудовищной лжи, о лжи о нас с вами, о нашей стране… я хочу, чтобы вы вот сейчас понимали, о какой лжи идет речь, потому что эта ложь является неотъемлемой составной частью той самой гибридной войны против нас, о которой мы говорим»,— заявил в начале своего выступления господин Песков.

«Иногда это просто ложь, иногда это сознательная недосказанность, иногда это сознательное однобокое освещение тех или иных событий, которые происходят с нами или вокруг нас, иногда это искажение фактов… О чем же идет речь? Примеров очень много, они возникают каждый день»,— продолжил пресс-секретарь президента РФ.

«Конечно, говорить по деталям, приводить вам огромные списки вот этих вот случаев лжи, вряд ли, наверное, нужно, я расскажу только о каких-то таких самых таких вопиющих»,— сказал Дмитрий Песков и привел в пример заявления Запада о военной операции.

«Агрессивная Россия, которая начала специальную военную операцию, ничем не спровоцированную и без каких-либо причин на это. Это — чудовищная ложь, это — чудовищная ложь, те, кто говорят об этом, они никогда не рассказывают всю предысторию и они никогда у себя не показывают нашего президента Путина, когда он ее рассказывает. Это видим только мы с вами»,— заявил господин Песков.

«Так вот, они никогда не рассказывают о том, как восемь лет погибали люди Донбасса, как убивали детей в Донбассе, они никогда не показывают кладбища, где похоронены дети Донбасса, они никогда не рассказывают про стариков, которые погибали под бомбами за все эти восемь лет. Это было действительно. Но они врут, они говорят, что этого не было»,— сказал пресс-секретарь президента.

Он обвинил Запад в монопольном владении информационными потоками и пообещал вместе с теми странами, которые заинтересованы в справедливом отношении к себе, расшатать западную монополию господства в информационной сфере.

Россия начала военную операцию 24 февраля 2022 года. Изначально ее целями были заявлены демилитаризация и денацификация Украины.

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Мария Федотова