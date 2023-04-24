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Коммерсантъ FM
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WSJ: потребительское фармподразделение J&J оценивается в $40 млрд перед IPO

Подразделение по производству потребительских медицинских препаратов Johnson & Johnson (J&J), которое выделяют в отдельную компанию, оценивается в $40 млрд перед IPO, которое должно пройти в нынешнем году. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По ее данным, новая компания собирается привлечь на IPO более $3,5 млрд. Также WSJ сообщает, что встречи с потенциальными инвесторами начнутся уже на текущей неделе. В J&J отказались комментировать эту информацию. Документы на проведение этого IPO были поданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в январе.

Как отмечает газета, размещение станет «определенно крупнейшим с начала года, который до сих пор был неактивным с точки зрения IPO». По подсчетам компании Ernst & Young, в первом квартале суммы, привлеченные в ходе IPO, снизились почти на 90% в сравнении с прошлым годом, составив $21,5 млрд. 2022 год также был одним из самых неудачных из последних нескольких лет с точки зрения рынка IPO.

В сентябре прошлого года J&J сообщила о намерении выделить потребительское фармподразделение в отдельную компанию под названием Kenvue. К компании перейдут такие товары и лекарства, как пластыри Band-Aid и жаропонижающее Tylenol (парацетамол). Kenvue должна быть создана к середине текущего года.

Яна Рождественская

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