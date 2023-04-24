Поезд до Лабытнанги начнет курсировать из Нижнего Новгорода с 14 июня

Открылась продажа билетов на поезд из Нижнего Новгорода до города Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщили в пресс-службе правительства округа. Первый рейс запланирован 14 июня.

Поезд будет отправляться раз в четыре дня. Время в пути составит почти двое суток, запланировано 43 остановки, в том числе в Кирове. Стоимость билета на ближайшую дату составляет от 5,5 тыс. в плацкарте или купе.

Ранее планировалось, что поезд по этому маршруту начнет курсировать в апреле. В правительстве ЯНАО отмечают, что это востребованное направление: студенты отправляются в вузы, пенсионеры — в санатории.

Анастасия Еремина