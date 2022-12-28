Поезд до Лабытнанги запустят из Нижнего Новгорода с апреля

Из Нижнего Новгорода в апреле 2023 года запустят поезд до Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Планируется, что он будет отправляться раз в четыре дня, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

С предложением наладить железнодорожное сообщение выступило правительство округа. Власти предлагали открыть маршрут до Кирова, в РЖД решили продлить его до Нижнего Новгорода.

Власти ЯНАО отмечают, что с каждым годом увеличивается количество ямальцев, выезжающих в Кировскую и Нижегородскую области. Среди них — студенты и туристы.

Анастасия Еремина