Мировые расходы на военные нужды бьют рекорды

В 2022 году мировые расходы на военные нужды установили новый рекорд, достигнув отметки $2,2 трлн, говорится в новом докладе авторитетного Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). Наиболее резкий рост обеспечил Европейский континент, особенно страны Восточной и Центральной Европы. В целом чуть более 80% глобальных военных затрат пришлось на 15 стран, больше половины из них пришлось на тройку лидеров — США, Китай и Россию. Украина показала самый большой рост год к году — на 640%, до $44 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рассчитан рост расходов в текущих ценах.

Рассчитан рост расходов в текущих ценах.



Подробнее о росте цен на военные расходы — в публикации «Ъ» «Оборонный марш».