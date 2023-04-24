Горячая линия для добровольцев СВО открылась в Нижегородской области

В Нижегородской области открылась горячая линия Минобороны по вопросам военной службы по контракту. Добровольцы, желающие отправиться на спецоперацию, могут обратиться по телефону 117, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Операторы горячей линии расскажут об условиях службы, выплатах и льготах после заключения контракта. Телефон работает ежедневно с 9:00 до 20:00. По всем вопросам также можно обратиться в справочную Западного военного округа по региону по номеру 8 (831) 295-02-88.

По информации собеседников «Ъ-Приволжье», перед Нижегородской областью якобы поставлена задача до конца года найти 10 тыс. добровольцев для участия в СВО. Информация о потерях среди российских военнослужащих засекречена. В последний раз сведения о погибших нижегородцах публиковались в ноябре 2022 года, тогда сообщалось о гибели 128 военных.

Ирина Николаева