В Тюмени простились с участником СВО, погибшим полгода назад

В Тюмени 22 апреля простились с участником специальной военной операции (СВО) на Украине Намиком Намазовым, сообщил портал 72.ru.

По данным портала, офицер Намик Намазов был мобилизован на СВО в прошлом году, а 30 сентября перестал выходить на связь с родными. Предполагалось, что он был тяжело ранен. Спустя несколько месяцев стало известно о его гибели.

Проститься с погибшим пришли представители областной общественной организации объединения народов Азербайджана «Одлар Юрду». В Тюмени у погибшего остались родители.

Напомним, в марте простились с погибшим в ходе СВО бойцом ЧВК «Вагнер» из поселка Заречный (Вагайский район Тюменской области) Антоном Ковальчуком.

Полина Хабарова

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