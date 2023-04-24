Кубань планирует расширить экспорт товаров и услуг в Узбекистан

Краснодарский край готов экспортировать в Узбекистан промышленную продукцию, а также услуги сразу нескольких отраслей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Мы заинтересованы в дальнейшем расширении производственной кооперации, увеличении взаимных поставок промышленной и сельхозпродукции, а также экспорте услуг санаторно-курортного комплекса, IT-сектора и здравоохранения»,— отметил вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

По его словам, сейчас на Кубани работает более 1,2 тыс. крупных и средних промпредприятий, выпускающих практически все стройматериалы, технику и оборудование для аграрного сектора, пищевой промышленности, нефтегазового комплекса, а также мебель, химию и одежду. Еще столько же в крае действует IT-компаний. Они могут предложить бизнесу Узбекистана пакетные IT-решения в сфере информационной безопасности, медицины, сельского хозяйства и экологии.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Узбекистане Олег Мальгинов отметил важность межрегионального взаимодействия и поддержку малого и среднего бизнеса в создании совместных производств. Он также положительно оценил установление побратимских связей между Краснодаром и Андижаном и подчеркнул существенный потенциал партнерства на уровне муниципальных образований.

Татьяна Ручкина

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