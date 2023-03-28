Краснодар и узбекский Андижан планируют подписать меморандум о сотрудничестве

Краснодар и узбекский город Андижан подпишут соглашение о сотрудничестве, одним из главных направлений которого станет экономическое. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Кубани.

«У Краснодара — 10 городов-побратимов, сейчас устанавливаем контакты с китайскими партнерами, с городами на африканском континенте. В разных сферах — экономический сектор, туризм, медицина, молодежное направление, образование, спорт»,— отметил глава Краснодара Евгений Наумов.

О подписании документа главы Краснодара и Андижана договорились во время видеоконференции. Обсудить детали и заключить соглашение они планируют 28 апреля во время Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия», которая пройдет в Ташкенте.

Евгений Наумов рассказал о потенциале Краснодара и пригласил представителей Андижана на празднование юбилея города, которое пройдет 23 и 24 сентября. Кроме того, мэр кубанской столицы пригласил узбекских спортсменов принять участие во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег. РФ», который пройдет 4 июня.

Андижан является крупнейшим индустриально-промышленным, научно-исследовательским, образовательным, туристическим, культурным и транспортным центром Ферганской долины. В городе развивается автомобилестроение, сельское хозяйство, а также работают хлопчатобумажные комбинаты.

Татьяна Ручкина

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