Объявлены конкурсы по ремонту дорог в Нижегородской области на 2,4 млрд рублей

Главное региональное управление автодорог (ГУАД) ищет подрядчиков для ремонта дорог в районах и крупных городах Нижегородской области. Всего объявлено восемь конкурсов, максимальная стоимость работ по ним оценена в 2,44 млрд руб. Информация опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По условиям конкурсной документации, в Сокольском районе планируется отремонтировать два участка дорог общей протяженностью 10,7 км, начальная (максимальная) стоимость работ составляет 180,6 млн руб.

В Княгининском районе планируют обновить два участка протяженностью 32 км, начальная цена составляет 406 млн руб. В один лот объединили участки в Семенове и на Бору – по одному в каждом городе. Стоимость работ – 103,2 млн руб.

В Сосновском районе намерены привести в порядок четыре участка протяженностью 38 км, эти работы оценили в 520 млн руб. На ремонт двух участков дорог в Шахунье выделили 491 млн руб.

Еще один конкурс касается ремонта дорог в Володарском районе и Дзержинске. Чтобы привести в порядок пять участков трасс протяженностью 22 км, потребуется до 381 млн руб.

В Вадском районе и Перевозе планируют отремонтировать три участка дорог протяженностью 11 км, на это выделили 220,5 млн руб. Дорожный ремонт в Починковском районе оценили в 137 млн руб., в программу включили два участка протяженностью 10,5 км.

Подрядчиков определят по итогам конкурса в середине мая 2023 года. Все работы должны завершиться в мае-сентябре 2024 года.

Анастасия Еремина