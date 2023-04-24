Вучич: Сербия не способна вступить в конфликт с НАТО из-за Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не в силах вступить в конфликт с НАТО и не намерена этого делать, несмотря на провокации со стороны частично признанного Косово. Однако, указал он, Сербия не может допустить дальнейшего унижения своего народа. Господин Вучич призвал Европу перестать «лгать и обманывать» Сербию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Нам не нужно никакого конфликта с НАТО. Мы на это не способны. Но мы не в том положении, чтобы допустить дальнейшее унижение нашего народа. Мы не в том положении, чтобы допустить дальнейшие нападения на наш народ. Таким образом все усложняется»,— сказал Александр Вучич в ходе пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Вчера, 23 апреля, в населенном преимущественно сербами северном Косово прошли выборы в местные органы власти. Сербские партии решили бойкотировать выборы. Несмотря на это, CША, Великобритания, Германия, Франция и Италия заявили о готовности признать итоги выборов. В ответ Александр Вучич назвал упомянутые государства «лжецами», а также обвинил Запад в «недвусмысленной оккупации сербского народа» и попытке «сломать Сербию».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Взрывоопасные выборы в Косово».

Лусине Баласян