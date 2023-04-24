Пять человек пострадали в результате теракта в Иерусалиме

Пять человек пострадали в результате автомобильного теракта сегодня, 24 апреля, в центре Иерусалима в районе рынка Махане Йехуда. Нападение произошло за несколько часов до начала Дня памяти павших в войнах солдат и жертв террора.

Террорист был нейтрализован на месте. Об этом сообщает служба общественного вещания Kan со ссылкой на заявления полиции и спасательных служб.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в момент теракта присутствовал на траурной территории недалеко от места инцидента.

«Несколько минут назад недалеко отсюда было совершено еще одно покушение на граждан Израиля. Это нападение в этом месте и в этот момент напоминает нам о том, что Земля Израиля и Государство Израиль были куплены с большими страданиями»,— заявил он.

Господин Нетаньяху также добавил, что «террористы рассчитывают вытеснить евреев с этой земли», но этот план не был осуществлен благодаря армии и полиции.

В Израиле во время священного для мусульман месяца Рамадан обострилась обстановка. Так, на прошлой неделе, 18 апреля, два человека получили ранения в результате стрельбы в Иерусалиме.

Подробнее читайте в материале «Израиль попридержал фронты».

Марианна Беленькая