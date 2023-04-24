В мэрии Краснодара рассказали об изменениях, вносимых в правила благоустройства

В Краснодаре завершились публичные слушания по проекту изменений, вносимых в правила благоустройства. 24 апреля подвели их итоги и собрали от граждан предложения по корректировке документа, сообщает пресс-служба мэрии.

Жители города предложили разрешить бизнесменам, которые арендуют помещения на пятом этаже и выше, делать вывески на 20 см больше предложенного варианта. Также поступило предложение пересмотреть оформление для крупных торговых центров и правила вертикального озеленения. Среди инициатив также предлагается заменить железные заборы живой изгородью.

«В основном изменения коснутся вывесок, количества магистральных улиц, внешнего вида НТО, а также документ будет расширен наглядным приложением. Планируем, что Правила благоустройства вступят в силу 1 сентября этого года»,— отметил главный архитектор Краснодара Артем Саламатин.

По его словам, необходимость обновить правила благоустройства существует уже давно. Теперь бизнесмены, помещения которых находятся на магистральных улицах и в границах исторического центра Краснодара, должны будут привести в порядок их внешний вид до 1 марта 2024 года. Остальные предприниматели должны будут выполнить это правило до 1 сентября 2024 года.

В обновленных правилах благоустройства планируется регламентировать значение «граффити», расширить с 34 до 107 количество магистральных улиц, а также уточнить несколько пунктов, связанных с уборкой города и земляными работами. Кроме того, планируется изменить внешний вид павильонов остановок.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram