24 апреля в Краснодаре пройдет обсуждение новых правил благоустройства

24 апреля в Краснодаре обсудят предложения по изменению правил благоустройства, часть из которых касается преображения внешнего вида остановок общественного транспорта. Сейчас в городе продолжаются публичные слушания, сообщает пресс-служба мэрии.

Одно из основных изменений касается размеров остановок. Сейчас они составляют 4 м в длину и не менее 2 м и не более 2,5 м в ширину. Эти параметры планируют увеличить до 4,3 и не более 12 м соответственно. Кроме того, планируется заменить цвет остановочных павильонов с серого и черного на графитово-серые. На самом павильоне хотят оборудовать панели с информацией о движении общественного транспорта.

«Еще один большой блок посвящен вывескам и торговым павильонам. И нам важно получить обратную связь от жителей, которые пока что не проявляют активность в части внесения предложений и замечаний»,— отметил замдиректора департамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор Краснодара Артем Саламатин.

Обсуждение изменений пройдет 24 апреля в 10 часов на собрании в актовом зале администрации Западного округа, находящегося по ул. Калинина, 339. До этой даты или в день проведения собрания жители могут в устной и письменной форме отправить предложения и замечания по проекту.

Ознакомиться с материалами по внесению изменений в Правила благоустройства можно на сайте мэрии или по вторникам и четвергам по адресам: с 10 до 12 и с 14 до 16 часов по ул. Коммунаров, 173, с 9 до 12 часов — по ул. Ставропольская, 77, кабинет №118 и ул. Максима Горького, 66, кабинет №1, а также с 10 до 12 часов — по ул. Яна Полуяна, 60 и ул. Селезнева, 244. Предложения можно отправить в письменной форме на адрес электронной почты: ozelen@krd.ru.

Татьяна Ручкина

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