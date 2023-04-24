В результате обстрела белгородского села повреждены здания частного дома и предприятия

В Белгородской области со стороны Украины под обстрел попало село Ясные Зори. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших.

В своем Telegram-канале глава региона уточнил, что в поселке повреждены окна в частном доме и здании одного из предприятий. Также в населенном пункте оборвана линия электропередачи. «Аварийные и оперативные службы приступили к ликвидации последствий»,— добавил губернатор.

Ранее сегодня, 24 апреля, господин Гладков сообщал об атаке ВСУ хутора Мухин Шебекинского городского округа. Тогда также пострадавших не было. Власти зафиксировали повреждения двух частных домовладений, одной хозпостройки и легкового автомобиля.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Владимир Зоркий, Воронеж