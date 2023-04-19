Свердловская ГИБДД устроит тотальную проверку водителей и транспорта

В Свердловской области с 20 по 23 апреля будут проводиться массовые и тотальные проверки транспорта. В пресс-службе регионального УГИБДД пояснили, что операция «Безопасная дорога» проводится для предотвращения ДТП, в которых погибают и травмируются люди. В ходе рейда силовики будут искать водителей, не имеющих права управления, а также свердловчан, находящихся за рулем в нетрезвом виде.

Отдельные экипажи выедут в сельские территории, садовые товарищества и дачные поселки. «Именно с приближением дачного сезона, начала сезона отдыха на свежем воздухе обычно увеличивается количество ДТП с участием нетрезвых водителей, а также возрастает число любителей поездок в нетрезвом состоянии за рулем»,– отметили в пресс-службе.

За прошедший год ГИБДД задержала более 13 тыс. водителей за управление без прав. Более 13 тыс. свердловчан привлекли к ответственности за езду в нетрезвом виде. В частности, было возбуждено порядка 1,5 тыс. уголовных дел по ст. 264.1. УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

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