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Коммерсантъ FM
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Акции Philips выросли на 13% после публикации квартальной отчетности

Нидерландская компания Philips представила финансовую отчетность за первый квартал. Выручка компании в этот период выросла на 6%, составив €4,1 млрд. При этом чистый убыток Philips составил €665 млн, существенно увеличившись в сравнении с тем же периодом 2022 года, когда этот показатель составлял €151 млн. Увеличение убытка в значительной мере связано с тем, что Philips выделила €575 млн на урегулирование судебных тяжб из-за отзыва медицинских аппаратов компании. При этом прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации (EBITA) выросла на 47%, составив €359 млн. Квартальные результаты оказались лучше ожиданий аналитиков, что привело к росту котировок акций компании сегодня, 24 апреля, на 13%.

В 2021 году Philips объявила об отзыве около 4 млн дыхательных аппаратов, приборов для ИВЛ и аппаратов для сна при апноэ из-за «выявленных потенциальных рисков для здоровья» при их использовании. Министерство юстиции США ведет расследование в отношении компании, к ней подан ряд коллективных и индивидуальных исков. Акции Philips за это время подешевели на 60%, так как инвесторы опасаются возможных огромных компенсаций и штрафов по этому делу.

Аналитики отмечают, что пока соглашения не достигнуты и точную сумму компенсаций определить сложно, однако факт, что компания сейчас дополнительно отложила на это сравнительно скромные €575 млн, успокоил многих инвесторов. Ранее компания уже отложила на возможное урегулирование исков €970 млн, а расходы, связанные с отзывом приборов, составили €1,5 млрд. Из-за отзыва аппаратов Philips вот уже несколько кварталов подряд заканчивает с убытком. За последние полгода компания сократила в общей сложности 10 тыс. сотрудников.

Яна Рождественская

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