Philips сократит еще 6 тыс. сотрудников до 2025 года

Нидерландская компания Philips объявила о намерении сократить 6 тыс. сотрудников до 2025 года, половина из которых будет уволена уже в нынешнем году. Это уже второе объявление о массовом сокращении работников за последние три месяца. В октябре прошло года было объявлено о сокращении штата на 4 тыс. сотрудников.

Массовые сокращения работников Philips связаны со скандалом вокруг дыхательных препаратов нидерландской компании, приборов для искусственной вентиляции легких и аппаратов для сна при временной остановке дыхания (апноэ). Как выяснилось в 2021 году, пена, используемая для того, чтобы сделать аппараты более тихими, может разлагаться и попадать в дыхательные пути, по некоторым данным становясь токсичной, что впоследствии может привести к возникновению онкологических заболеваний у пациентов. В итоге в июне 2021 года компания объявила об отзыве 4 млн приборов.

Министерство юстиции США ведет расследование в отношении компании. Кроме того, против Philips подан ряд коллективных и индивидуальных исков. С тех пор компания отложила на возможное урегулирование исков уже €970 млн, а расходы, связанные с отзывом препаратов, достигли уже €1,5 млрд.

В результате компания завершила 2022 год с чистым убытком €1,6 млрд против прибыли €3,3 млрд годом ранее. При этом выручка производителя выросла по итогам года почти на 4%, следует из финансового отчета Philips.

Кирилл Сарханянц