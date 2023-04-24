Запустить паромы между Сочи и Трабзоном планируется 11 мая

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном планируется возобновить 11 мая. В этот день в турецком городе пройдет церемония встречи парома с участием официальных лиц, сообщила ТАСС турецкая компания и туроператор проекта olt Tur.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Изначально паромное сообщение планировалось запустить 1 мая. В связи с майскими праздниками (Первомай и День Победы) по просьбе российской стороны отправку первого рейса перенесли на четверг, 11 мая»,— отметили в olt Tur.

Пока на линии будет работать только одно судно. Оно будет отправляться в рейс из Сочи по вторникам и четвергам. Паромы будут рассчитаны на перевозку 300 пассажиров и более 200 автомобилей.

Ранее глава торгово-промышленной палаты турецкого Трабзона Эркут Челеби сообщал, что регулярное паромное сообщение между Трабзоном и российским курортом планируется открыть 1 мая, спустя девять лет. Перевозки были активными в 1992–2008 годах. Позже количество рейсов начало сокращаться и в 2014 прекратилось полностью.

Татьяна Ручкина

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