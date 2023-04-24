«Судейская вакханалия в РПЛ продолжается»

24 апреля матчем «Спартак»—«Краснодар» завершится 24-й тур Российской премьер-лиги. Борьба за серебряные и бронзовые медали футбольного чемпионата серьезно обострилась. ЦСКА потерял очки, сыграв на своем поле вничью с «Локомотивом» (1:1). После этого армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице. «Ростов» — на второй позиции, «Спартак» — на третьей. «Зенит» после победы над «Динамо» (3:1) по-прежнему лидирует с большим отрывом. За матчами 24 тура следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

ЦСКА и «Локомотив» выдали классный матч. Игры, где футболисты так заряжены, всегда приятно смотреть. Что касается желания победить, то команды точно равны, а вот с футбольной точки зрения армейцы были объективно сильнее почти всю игру. Именно это «почти» не позволило красно-синим победить.

В первом тайме опасных моментов у ЦСКА было значительно больше, и счет мог стать крупным. Но мяч влетел в ворота железнодорожников лишь один раз — отличился Антон Заболотный. Попытка «Локомотива» отыграться привела к красной карточке, после чего победа ЦСКА выглядела делом техники. Однако в концовке что-то в игре хозяев сломалось, и на 87-й минуте «Локомотив» реализовал один из немногих моментов, которые смог создать.

Ничья (1:1) притормозила ЦСКА на пути к медалям. Причины проблем, которые не позволили команде набрать три очка в матче, где у нее было подавляющее преимущество, объяснил Игорь Корнеев, который сам играл за армейцев:

«Результаты ЦСКА страдают именно от того, что нет достойной реализации той игры, которую они показывают. Но они все равно организованно смотрелись на поле.

Как только у команды будет хорошая реализация, мы увидим другие результаты».

Другой претендент на медали — «Ростов» — свои три очка взял. Команда Валерия Карпина обыграла в Екатеринбурге «Урал» (3:1). Не исключено что клуб, которым сейчас руководит Виктор Гончаренко, сделал ставку на Кубок России, и поэтому в чемпионате появляются проблемы, считает футбольный эксперт Руслан Пименов:

«"Урал" почувствовал, что может выйти в финал в Кубке России. Думаю, команда сделала ставку именно на это. Ротация идет в чемпионате, а сильнейший состав выходит именно в Кубке России».

Судейская тема в 24 туре вновь не осталась в тени. В матче «Урал»—«Ростов» постоянные ошибки арбитра Павла Кукуяна в пользу команды Валерия Карпина в очередной раз вызвали недоумение. В матче «Пари НН»—«Крылья Советов», где команда из Нижнего Новгорода одержала первую победу под руководством Сергея Юрана со счетом 2:1, арбитр Роман Галимов сотворил вообще что-то невероятное. Он ошибся трижды в пользу «Пари НН», и эти ошибки точно повлияли на исход матча.

В одном из эпизодов судья назначает спорный пенальти в ворота «Крыльев», затем не назначает одиннадцатиметровый в ворота «Пари НН» и не удаляет игрока этого клуба после жесткого удара ногой по голове нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского. Арбитр FIFA Сергей Лапочкин не смог найти этому объяснения:

«По первому пенальти можно спорить, но два других момента, они просто черно-белые. Тут не может быть иного мнения. В первом матче был пенальти, в этом — вторая желтая карточка и удаление. И все против одной команды. Мне кажется, так быть не должно быть, и это больше всего печалит».

Так что судейская вакханалия в РПЛ продолжается, и, похоже, результат любого матча сейчас вполне могут решить «люди в черном». Выглядит это, мягко говоря, странно, но, как показывает жизнь, к любому беспределу у нас привыкают достаточно быстро.

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