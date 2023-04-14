В Самарской области два человека сгорели в авто, протаранившем препятствие

Смертельное ДТП произошло на автодороге М5 «Урал» в Самарской области в пятницу утром. Происшествие случилось около 5:00 (MSK+1) на 998 км трассы. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

«По предварительной информации, водитель 1993 года рождения, находясь за рулем автомашины "ВИС", допустил наезд на препятствие. После чего произошло возгорание транспортного средства»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В результате происшествия водитель и пассажир машины погибли на месте. В настоящее время полиция устанавливает личность пассажира.

Ранее в Сызранском районе произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковым авто. Водитель одной из машин погиб.

Георгий Портнов