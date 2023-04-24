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Коммерсантъ FM
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В Москве задержана мать, убившая новорожденного на МЦК

По делу об убийстве младенца в туалете поезда на Московском центральном кольце (МЦК) задержана 24-летняя женщина, сообщил столичный СКР. По данным транспортной прокуратуры, подозреваемая является уроженкой Москвы. Другие подробности о ней и ее мотивах не приводятся.

Сегодня, 24 апреля, тело новорожденного мальчика с ножевыми ранениями обнаружили в туалете вагона электропоезда в Москве. Возбуждено дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). По данным источника «РИА Новости», убитого ребенка нашли в вагоне поезда, следовавшего по МЦК.

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