Гендиректор «Крыльев Советов» заявил об уходе в отставку

Генеральный директор самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Вадим Андреев заявил, что подал в отставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПФК.



«Если официальные обращения в ЭСК не дают искомого результата и не влияют на улучшение качества судейства, то я хочу обратиться к футбольной общественности. Можно сказать совершенно точно: РФС не видит или не хочет видеть то, что происходит в судейском корпусе, иными словами — бездействует. Исчерпав все возможные варианты конструктивного обсуждения, я подаю в отставку с поста генерального директора футбольного клуба "Крылья Советов" в знак протеста против судейства в матчах лиги. Надеюсь, что своим решением я еще раз обращу внимание на то, что происходит в российском футболе, и хоть что-то в нем поменяется», - приводятся в сообщении слова господина Андреева.



Как сообщает информагентство со ссылкой на функционера, «Крылья Советов» столкнулись «с беспрецедентным судейством» и вынужден «бороться с судейским беспределом». «Тот труд, та работа…

Генеральный директор самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Вадим Андреев заявил, что подал в отставку. Эту информацию «Ъ» подтвердили в пресс-службе ПФК.

«Если официальные обращения в ЭСК не дают искомого результата и не влияют на улучшение качества судейства, то я хочу обратиться к футбольной общественности. Можно сказать совершенно точно: РФС не видит или не хочет видеть то, что происходит в судейском корпусе, иными словами — бездействует. Исчерпав все возможные варианты конструктивного обсуждения, я подаю в отставку с поста генерального директора футбольного клуба "Крылья Советов" в знак протеста против судейства в матчах лиги. Надеюсь, что своим решением я еще раз обращу внимание на то, что происходит в российском футболе, и хоть что-то в нем поменяется»,— приводятся в сообщении слова господина Андреева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как сообщает клуб со ссылкой на функционера, «Крылья Советов» столкнулись «с беспрецедентным судейством» и вынужден «бороться с судейским беспределом». «Тот труд, та работа, которая проделывается клубом, тренерским штабом, футболистами, просто обнуляется за 90 минут бригадой арбитров»,— цитируются в сообщении слова Вадима Андреева.

Днем ранее, в минувшее воскресенье, «Нижний Новгород» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ. «Нижний Новгород» набрал 22 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 25 баллами расположились на одну строчку выше.

Георгий Портнов