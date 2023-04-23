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«Нижний Новгород» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

В воскресенье, 23 апреля, в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» на выезде сыграли с «Нижним Новгородом». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород». За матчем наблюдали 5485 зрителей.

В составе победителей отличились Тимур Сулейманов и Владислав Яковлев. У самарцев единственный мяч забил Фернандо Костанца.

«Нижний Новгород» набрал 22 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 25 баллами расположились на одну строчку выше.

Андрей Сазонов

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