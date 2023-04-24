Воронежская федерация автоспорта получила новый участок для организации трасс

ООО «Автолайн 136» получило от воронежских властей в аренду 13 га для организации спортивного кластера на улице 9 января в облцентре. Этот участок осваивает Федерация автомобильного спорта Воронежской области: на нем планируется построить стадион технических видов спорта «АМ-Ринг», сообщили собеседники «Ъ-Черноземье», знакомые с ситуацией.

В минувшем году организация участвовала в конкурсе на получение президентских грантов для софинансирования проекта, однако заявка не была одобрена. Объем необходимых инвестиций оценивался в 6,2 млн руб. В течение 2023 года региональный департамент имущественных и земельных отношений может предоставить дополнительные земельные участки для размещения спортивного кластера.

Предусмотрено строительство двухэтажного административного здания, организация спортивных трасс для ралли-кросса, мотокросса, автокросса, создание лыжероллерной трассы, а также других объектов спортивного и социально-культурного назначения. Проект планировалось реализовать в три этапа: сначала реконструировать трассу для мотоспорта с предположительным количеством участников мероприятия до 100 человек, затем построить трассу для автокросса (комплекс должен принимать от 1 тыс. зрителей), а на третьем этапе организовать льготную школу по техническим видам спорта для детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей (с расширением трибун до 2 тыс. зрителей).

Из заявки на получение участка в аренду следует, что на территории, прилегающей к земле, а также частично на самом участке «много лет располагается свалка бытовых отходов».

По данным Kartoteka.ru, ООО «Автолайн 136» зарегистрировано в 2019 году для деятельности автомобильного грузового транспорта, уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственный бенефициар - директор Екатерина Сакута. По итогам 2022 года выручка компании составила 95,7 млн руб., чистая прибыль - 737 тыс. руб.

Почему воронежскую федерацию автоспорта лишили прежней площадки для проведения соревнований – в публикации «Ъ-Черноземье» «На автодром заехали самолеты».

Владимир Зоркий