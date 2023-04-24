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НБКИ: средний размер потребкредита в Нижегородской области вырос на 38%

В Нижегородской области средний размер выданного потребительского кредита достиг 350,5 тыс. руб., подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) по итогам марта. За месяц показатель вырос на 37,6%, а по сравнению с досанкционным февралем 2022 года средний чек увеличился в 1,5 раза.

В России в целом средний размер потребкредита в марте составил 323,3 тыс. руб. (+8,9% за месяц, +16,5% к февралю 2022 года).

Нижегородская область в марте стала лидером по динамике среди регионов страны. Серьезный месячный рост также продемонстрировали Оренбургская (+20,1%, до 330,8 тыс. руб.) и Саратовская (+14,2%, до 289,3 тыс. руб.) области.

В НБКИ рост среднего размера потребкредита объяснили тем, что банки несмотря на свою консервативную политику готовы выдавать «качественным» заемщикам кредиты со значительно более высоким средним чеком. Выдача займов в марте выросла на 25% за месяц, в годовом выражении показатель увеличился в 2,4 раза из-за эффекта низкой базы после шоковой реакции рынка на санкции.

Елена Ковалева

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