НБКИ: выдача потребкредитов в Нижегородской области выросла на 25% в марте

В марте 2023 года жители Нижегородской области получили 22,6 тыс. потребительских кредитов, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Показатель вырос на 25% за месяц. В годовом выражении рост составил 2,4 раза, но в бюро объяснили это эффектом низкой базой: в марте 2022 года показатель упал на 60% вследствие шоковой реакции рынка на санкции.

В России выдача потребкредитов в марте выросла на 22,4% за месяц и в 2,3 раза за год, жители получили 1,1 млн займов. Заметнее всего за месяц показатель вырос в Волгоградской (+28%, до 18,7 тыс. шт.) и Самарской (+26%, до 23,7 тыс. шт.) областях и Москве (+26%, до 65,7 тыс. шт.).

«В марте выдача потребкредитов в стране существенно выросла после трех месяцев непрерывного сокращения. Однако компенсировать падение в полной мере не удалось, выдача лишь вернулась на уровень лета прошлого года»,– прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, на фоне общей неопределенности заемщики выбирают сберегательную модель финансового поведения.

Елена Ковалева