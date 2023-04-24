Седьмой блок Нововоронежской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт

24 апреля в 03:30 энергоблок №7 Нововоронежской атомной электростанции был отключен от сети для проведения планово-предупредительного ремонта (ППР). Его продолжительность согласно годовому графику ремонтной кампании составит 33 дня, уточнили в управлении информации НВ АЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Черноземье» на станции, в ходе ППР персонал атомной станции совместно со специалистами подрядных организаций должен выполнить капитальный, средний и текущий ремонты основного и вспомогательного оборудования в реакторном и турбинном отделениях «с последующей перегрузкой топлива». Затем специалисты обязаны осуществить контроль металла реакторной установки.

Для сокращения времени загрузки топлива в реактор седьмого блока запланирована замена телевизионной системы перегрузочной машины, необходимой для визуального контроля процесса. Подобные работы на НВ АЭС проводились в 2022 году во время ремонта шестого блоке.

«От эффективности проведения этой кампании зависит дальнейшая бесперебойная эксплуатация энергоблока, а значит выполнение атомной станцией государственного задания по выработке электроэнергии и надежность энергоснабжения потребителей»,— пояснил главный инженер НВ АЭС Сергей Витковский.

Для своевременного выполнения ремонта в Нововоронеж дополнительно привлечено 200 работников из Ленинградского, Волгодонского, Балаковского, Уральского и Калининского филиалов АО «Атомэнергоремонт».

Сегодня на НВ АЭС в работе остаются три энергоблока, которые несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Выработка электроэнергии станцией с начала 2023 года составляет 9,872 млрд кВт/ч, что на 2,6% выше планового задания ФАС.

Владимир Зоркий