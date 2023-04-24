Омские таможенники пресекли попытку вывоза легкомоторного самолета в Казахстан

Сотрудники Омской оперативной таможни обнаружили в фургоне на границе с Казахстаном в районе пункта пропуска Ольховка легкомоторный самолет. Вес самолета, который планировали доставить получателю в Павлодар, составляет 300 кг, стоимость – 3,4 млн руб., сообщает пресс-служба Сибирское таможенное управление.

Разрешительные документы перевозчик таможенникам предоставить не смог. По данным ведомства, такой документ предоставляет Минтранс РФ. Самолет вместе с комплектующими был изъят.

В марте этого года представители Кемеровской таможни пресекли попытку незаконного вывоза в почтовом отправлении нескольких высших государственных наград времен Великой Отечественной войны. В почтовом отправлении находилось пять орденов Красной Звезды и орден Отечественной войны. Стоимость наград превышает 330 тыс руб. Экспертиза установила, что награды выпущены в 1945 году.

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Лолита Белова