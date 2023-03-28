Житель Томска пытался незаконно переслать в Китай военные награды

Житель Томска пытался выслать в Китай несколько высших государственных наград времен Великой Отечественной войны. Незаконные действия пресекли представители Кемеровской таможни. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пять орденов Красной Звезды и орден Отечественной войны житель Томска пытался выслать почтовым отправлением. Стоимость наград превышает 330 тыс руб. Экспертиза установила, что награды выпущены в 1945 году.

«Изготовленный из золота и серебра знак ордена Отечественной войны является первой советской наградой, учрежденной в годы Великой Отечественной войны, которая вручалась за храбрость, мужество и стойкость, проявленные в боях за Родину. Орден Красной Звезды считается одной из высших наград СССР»,– сообщает пресс-служба Кемеровской таможни.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей). Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы, а также штраф - до 1 млн руб.

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Сергей Балин