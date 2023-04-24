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В результате обстрела ВСУ белгородского хутора Мухин повреждены автомобиль и два частных дома

Утром 24 апреля под обстрел со стороны Украины попал хутор Мухин Шебекинского городского округа Белгородской области. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших среди граждан.

Глава региона в своем телеграм-канале сообщил, что в хуторе повреждения зафиксированы в двух частных домовладениях, одной хозпостройке и на одном легкового автомобиля. Оперативные службы в Мухине продолжают подомовой обход.

Вчера господин Гладков рассказывал о трех обстрелах украинскими военными Сначала ВСУ атаковали Грайворонский горокруг (в селе Сподарюшино был разрушен дом и хозяйственные постройки) и Шебекинский округ (в село Муром один из снарядов повредил забор частного домовладения). Затем произошел повторный обстрел Мурома, который привел к разрушениям в трех частных домовладениях. В них были выбиты окна, повреждены крыши, фасады и заборы.

Наиболее интенсивные обстрелы приграничных территорий Белгородской и Курской областей власти фиксировали накануне и во время православного праздника Пасха.

Владимир Зоркий

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