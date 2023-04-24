Депутат красноярского горсовета, уехавший за границу, сложил мандат

Депутат городского совета Красноярска Константин Сенченко сдал свой мандат и сообщил, что возвращаться в Россию в ближайшее время не собирается. Сейчас он находится в ОАЭ, сообщил парламентарий в беседе с «Ъ-Сибирь».

Константин Сенченко уже больше года не живет в России и в заседаниях горсовета участвовал по видеосвязи.

«Человеку с моими политическими взглядами нет возможности вести политическую деятельность в России», - прокомментировал он.

В январе 2023 года Железнодорожный райсуд Красноярска оштрафовал Константина Сенченко на 30 тыс. руб. по обвинению в дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации. По информации пресс-службы суда, основанием стали публикации депутата в соцсетях. В отношении него было возбуждено административное дело по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (максимальное наказание –для граждан – штраф 50 тыс. руб.. для должностных лиц – 200 тыс.).

Константин Сенченко избран депутатом горсовета Красноярска от партии «Справедливая Россия» в сентябре 2018 года.

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Лолита Белова