Leroy Merlin продолжит работу в Краснодарском крае

Leroy Merlin не продает складские помещения своей сети. Компания продолжит работать на территории Кубани, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Магазины Leroy Merlin расположены в Адыгее (Тургеневское шоссе, 27А), а также в Краснодаре (улица Александра Покрышкина, 5 и улица Новороссийская, д. 234).

Ранее «Ъ» писал, что французский ретейлер Leroy Merlin продаст все собственные складские помещения в России.

Основанная во Франции Leroy Merlin работает в России с 2004 года. По собственным данным, сегодня сеть включает более 100 гипермаркетов более чем в 60 городах страны. По оценке Infoline, Leroy Merlin занимает первое место по продажам на DIY-рынке в России, увеличив выручку в 2022 году на 15,6%, до 529,7 млрд руб. без НДС, год к году.

Екатерина Мухамедова

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