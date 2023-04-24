Новые игроки рынка косметики

На российском косметическом рынке появились новые участники — марки из Франции и Швейцарии. Так, начал свою работу французский парфюмерный дом Emmanuelle Jane, который создает композиции для мужчин и женщин: от древесных и цветочных до пряных восточных. Швейцарский бренд Mettler1929 имеет почти столетнюю историю и специализируется на выпуске средств антивозрастного ухода за кожей, которые сочетают действие растительных стволовых клеток и биотехнологических разработок. Развитием новых направлений занимается компания «Люкс Косметикс», в портфеле которой сейчас также находятся косметические бренды из разных стран: Korres (Греция), La Vallee (Швейцария), Eutopie (Франция), Ramasat (ОАЭ), Cunzite (ОАЭ), Ivybears (Германия), Sway (Австрия), Miracle Fruit Oil (США), Tabitha (Южная Корея).
Фото: www.tabitha.life