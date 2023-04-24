Новые игроки рынка косметики

На российском косметическом рынке появились новые участники — марки из Франции и Швейцарии. Так, начал свою работу французский парфюмерный дом Emmanuelle Jane, который создает композиции для мужчин и женщин: от древесных и цветочных до пряных восточных. Швейцарский бренд Mettler1929 имеет почти столетнюю историю и специализируется на выпуске средств антивозрастного ухода за кожей, которые сочетают действие растительных стволовых клеток и биотехнологических разработок. Развитием новых направлений занимается компания «Люкс Косметикс», в портфеле которой сейчас также находятся косметические бренды из разных стран: Korres (Греция), La Vallee (Швейцария), Eutopie (Франция), Ramasat (ОАЭ), Cunzite (ОАЭ), Ivybears (Германия), Sway (Австрия), Miracle Fruit Oil (США), Tabitha (Южная Корея).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.tabitha.life Фото: www.tabitha.life