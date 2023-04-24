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Виновников появления незаконной свалки в Успенском районе оштрафовали на 450 тысяч рублей

Свалку площадью пять гектаров в Успенском районе ликвидировали по требованию прокуратуры. Должностное и юридическое лица оштрафованы на суммы 50 и 400 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры по Краснодарскому краю.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В результате проверки соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления установлено, что владелец земельного участка организовал выброс отходов. Среди них — отработанные покрышки от сельхозтехники и остатки раскорчевки древесно-­кустарниковой растительности. Участок, принадлежащий ему, входит в земли сельскохозяйственного назначения.

Прокуратура Белоглинского района возбудила дела по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв).

В Карасунском округе Краснодара с начала года ликвидировали 35 незаконных свалок.

Екатерина Мухамедова

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