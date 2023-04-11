В Карасунском округе Краснодара с начала года ликвидировали 35 незаконных свалок

С начала года в Карасунском округе Краснодара ликвидировали 35 незаконных свалок, а на собственников земельных участков составили более 10 протоколов об административном правонарушении. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Глава Карасунского внутригородского округа Николай Хропов отметил, что каждую неделю организуют санитарные пятницы и локальные субботники по наведению санитарного порядка. В них участвуют жители, общественники и специалисты администраций округа и города.

Только с начала года провели масштабные субботники на берегу Краснодарского водохранилища в станице Старокорсунской, в Крымском сквере, на Карасунских прудах №№ 3, 4 и 14 и в лесополосе поселка Лорис.

Также продолжается в округе работа по выявлению и демонтажу незаконных построек. За три месяца там снесли 88 объектов, в том числе металлические гаражи, нестационарные торговые объекты, информационные стенды и крупногабаритные рекламные конструкции. Кроме того, было ликвидировано более 1,2 тыс. граффити и пронаркотических надписей.

В округе продолжают ремонт памятников и благоустройство Николаевского бульвара. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершают ремонт двух участков дорог. До конца года будут закончены капитальные работы по улицам Симферопольской и Новороссийской. Кроме того, планируется обновить улицу Шевченко в станице Старокорсунской.

Татьяна Ручкина

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